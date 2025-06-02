Вице-мэр Белгорода Елена Семенкова покинула свой пост

Елена Семенкова покинула пост вице-мэра Белгорода — главного ландшафтного архитектора города. Она приняла такое решение из-за перехода на новое место работы. Об этом сообщили в горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Семенкова

Фото: Мэрия Белгорода Елена Семенкова

Фото: Мэрия Белгорода

Госпожа Семенкова занимала этот пост с мая 2022 года. Кто сменит ее на этой должности, не уточняется.

Также главой городского управления образования был назначен Алексей Ковалев. Ранее он занимал должность заместителя руководителя там же, с октября 2024 года руководил структурой мэрии в статусе и. о. В сентябре пост покинул Михаил Шейченко, занимавший его с июня. Он в конце 2024-го стал ректором Белгородского института развития образования.

Алина Морозова