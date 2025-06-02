В приграничном районе Курской области изберут нового главу

Депутаты Суджанского района Курской области объявят конкурс по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета. Как рассказал на заседании правительства Александр Хинштейн, действующий временно исполняющий обязанности руководителя Юрий Дмитрюков не будет принимать в нем участие.

Господин Хинштейн подчеркнул, что одним из требований к кандидатам является наличие высшего образования. У 64-летнего Юрия Дмитрюкова есть только среднее образование. Он возглавляет район с ноября прошлого года. Александр Хинштейн выразил надежду на то, что в итоге депутаты подберут нового главу, который сможет справиться с непростыми вызовами.

Этой весной врио губернатора критиковал господина Дмитрюкова за пассивность. Он говорил, что власти района, наиболее пострадавшего от вторжения вооруженных сил Украины, провалили работу по выдаче жилищных сертификатов тем, кто потерял жилье из-за боевых действий.

Владимир Зоркий