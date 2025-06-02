Суд удовлетворил иск фонда «Мемориал Романовых» по останкам царской семьи

Свердловский областной суд удовлетворил административный иск фонда «Мемориал Романовых» и признал недействующим приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН) Свердловской области. По данным пресс-службы судов Свердловской области, еще в 2014 году Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) утвердило предмет охраны — «Место обнаружения останков членов Царской семьи Николая II на старой Коптяковской дороге». В 2024 году предмет охраны был изменен управление госохраны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Из-под охраны исключен ряд материальных компонентов, таких как площадка из гранитных плит и Православный крест, старая Коптяковская дорога и прилегающие к ней территории, связанные с историческими событиями, старые рудники, прилегающие к старой Коптяковской дороге и другие»,— говорится в сообщении суда. Представители фонда посчитали, что исключение этих объектов создает угрозу утраты историко-культурной ценности объекта. Суд согласился с доводами истца и признал приказ управления недействующим.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Семья Николая II вместе со слугами была расстреляна большевиками 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Тела убитых сначала пытались уничтожить на Ганиной Яме, потом скрыли в Поросенковом Логу, где они были официально обнаружены в 1991 году. Останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии были найдены в 2007 году. Фонд «Мемориал Романовых» был учрежден в 2021 году с целью сохранения и благоустройства исторического места.

Полина Щуцкая