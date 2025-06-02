В Верхней Пышме загорелся мусорный полигон

В Верхней Пышме (Свердловская область) загорелся полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Северный» на площади 600 кв. м, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным МЧС, на территории возгорания работают девять специалистов и три единицы техники. «Возгорание состоит из отдельных очагов и находится в пределах полигона», — сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе регионального МЧС.

Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора организовал лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в зоне жилой застройки вблизи Северного полигона ТБО в Верхней Пышме. Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания.

Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе и не открывать окна. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Полина Щуцкая