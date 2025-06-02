Аграрии Ставрополья завершили весенний сев на 846 тысячах гектаров

Аграрии Ставропольского края завершили весенний сев зерновых, зернобобовых, подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы на площади около 846 тыс. га, несмотря на сложные погодные условия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

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Власти скорректировали долю яровых сельскохозяйственных культур на полях края с учетом текущей ситуации. В этом году площади под сахарную свеклу увеличили на 17%. Посевы нута выросли почти в полтора раза из-за растущего спроса на рынке, что повышает рентабельность для производителей.

Государственная поддержка аграриев в 2025 году составит 5,9 млрд руб. Почти половина средств уже поступила к получателям.

«Деньги направляем как можно оперативнее, чтобы у тружеников была возможность планировать заранее работу»,— отметил губернатор.

Подготовка к уборочной кампании должна начаться примерно через месяц.

Николай Аксенов