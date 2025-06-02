Суд пролил свет на взятки

Верх-Исетский районный суд начал рассматривать по существу дело в отношении экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына и бывшего депутата заксобрания региона Павла Мякишева. Бывший чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Павел Мякишев — в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Защита с обвинением не согласна и утверждает, что в нем нет конкретных обстоятельств совершения преступлений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кислицын и Павел Мякишев во время заседания суда

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Андрей Кислицын и Павел Мякишев во время заседания суда

Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга 2 июня приступил к рассмотрению по существу уголовного дела экс-заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына и бывшего депутата регионального заксобрания от ЛДПР, экс-сотрудника свердловского филиала «ЭнергоСбыТ Плюс» Павла Мякишева. О их задержании стало известно еще в мае прошло года. Андрею Кислицыну было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Павлу Мякишеву — в посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Общая сумма взятки — 4 млн руб., ее подсудимые, по версии следствия, поделили пополам.

Как утверждает обвинение, к Павлу Мякишеву осенью 2021 года обратился Евгений Шнитов, представлявший интересы Barled — барнаульской компании, поставляющей световое оборудование. По данным системы «Спарк», Шнитов являлся ее владельцем до 2019 года. По версии следствия, Шнитов попросил помощи в организации поставок в Свердловскую область. Обвинение утверждает, что Кислицын по договоренности общался с главами свердловских муниципалитетов и с помощью своего авторитета за счет занимаемой должности убеждал их заключить контракты с Barled. Общая сумма контрактов составила более 50 млн руб.

Ъ Компания Barled, по данным системы «СПАРК», зарегистрирована в Барнауле (Алтайский край) в 2018 году. Руководителем и бенефициаром является Сергей Синюков. Компания выступает поставщиком по госконтрактам в муниципалитетах Алтайского края и Омской области. По данным бухгалтерской отчетности компании, ее чистая прибыль в 2024 году составила 704 тыс. руб., в 2023 — 1,7 млн руб., в 2022 — 2,7 млн руб., до этого она не превышала 800 тыс. руб.

По утверждению гособвинителя, Андрей Кислицын убедил главу Новоуральского городского округа Вячеслава Тюменцева заключить с компанией договор на поставку 720 светильников, в ноябре 2022 года Barled получила за них 23,9 млн руб. До марта 2023 года Кислицын, по версии обвинения, обратился к главе Полевского с просьбой заключить контракт с компанией. Затем муниципалитет подписал договор на поставку радиоэлектронной продукции на сумму 6 млн руб., в контракте участвовала компания «Энергострой», заказавшая оборудование у Barled.

В период до августа 2023 года Кислицын, по версии следствия, договорился с первым замглавы Верхотурского муниципального округа о заключении контракта на установку освещения в муниципальном округе. В рамках контракта ПАО «Россети Урал» заключила договор с компанией Barled на сумму 20,3 млн руб. В период с 2021 года до осени 2023 года Кислицын, как указано в обвинении, договорился с главой муниципалитета Верхнее Дуброво Валерием Конопкиным, после чего администрация муниципалитета заключила контракт на мероприятия по энергосбережению и установке, в сумме компания получила 2,8 млн руб. за исполнение договора.

По версии следствия, Павел Мякишев получил взятку в 4 млн руб., а затем в ресторане «Сербская таверна» передал часть Андрею Кислицыну. Себе он оставил более 2 млн руб., Кислицын получил 1,95 млн руб., считает следствие.

Подсудимые с предъявленными обвинениями не согласились. Сторона защиты утверждает, что в деле отсутствуют конкретные даты или места, в которых возникли договоренности (например, согласно материалам дела, Андрей Кислицын встречался с главами муниципалитетов в период с 2021 по 2023 год). Из-за отсутствия точных дат защите сложно предоставить доказательства невиновности. Не согласны защитники и с тем, что подсудимый мог с помощью авторитета убедить муниципальных глав заключать контракты с определенным контрагентом.

Помимо этого, адвокат Кислицына Роман Киселев заявил о несогласии с результатами лингвистической экспертизы, вложенной в материалы дела.

«Мы понимаем, что эксперт, который это делал, в большей степени доводы додумывал. Эксперт, пусть даже лингвист, не имея специальных познаний в экономике, в бюджетных вопросах делает выводы о том, чего он не знает и не понимает»,— сказал он

От комментариев СМИ представители подсудимых отказались. Сам Андрей Кислицын заявил, что выскажет свою позицию по данному делу позже, во время судебных разбирательств.

Следующее заседание по делу назначено на 4 июня.

Анна Капустина