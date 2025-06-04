Европий засветился по-новому

Ученые впервые синтезировали стабильный пористый трехмерный каркасный полимер на основе редкоземельного металла европия в двухвалентном состоянии. Соединение проявляет неординарные магнитные свойства, а также имеет яркое свечение (люминесценцию), которое наблюдается в широком диапазоне температур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Синтезированный полимер найдет применение в люминесцентной термометрии — методе определения температуры объектов по цвету или интенсивности их свечения. Такой подход востребован в промышленности для своевременного обнаружения перегревов оборудования и при контроле качества теплоизоляции в трубопроводах. Благодаря пористой структуре полимер можно будет также применять в качестве сорбента — например, для очистки воздуха от токсичных примеcей. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Chemistry of Materials.

Редкоземельные металлы — это группа из 17 химических элементов, которые редко встречаются в чистом виде в земной коре, что делает их добычу технологически сложной и дорогостоящей. Несмотря на трудности их получения, они применяются в автомобилестроении, энергетике, высокотехнологичной электронике и медицине. Светящиеся соединения на основе редкоземельных металлов находят применение в люминесцентной термометрии. Это метод измерения температуры объектов по изменению их спектра и яркости свечения. Также такие вещества применяются в микроскопии. Поэтому ученые стремятся синтезировать соединения редкоземельных металлов со стабильным и ярким свечением.

Ученые из Института металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН (Нижний Новгород) и Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН (Москва) синтезировали люминесцентное соединение из двухвалентного европия, бора, азота и углерода. В атмосфере без следов кислорода и влаги авторы смешали растворы йодида европия и аммонийной соли комплексного аниона бора с остатками синильной кислоты. После этого европий сформировал желтые кристаллы.

В результате ученые получили стабильный пористый трехмерный каркасный полимер на основе двухвалентного европия. Пористая структура позволит использовать его в качестве сорбента — материала, способного поглощать другие вещества в жидком, твердом или газообразном состоянии, что может быть полезно, например, для очистки воды.

Также оказалось, что полученное соединение проявляет медленную релаксацию намагниченности — изменение направления намагниченности, подобное изменению направления магнитной стрелки, но в масштабах отдельной молекулы. При этом, исходя из структуры и химического состава, исследуемое вещество вовсе не должно было обладать таким эффектом. Тем не менее новое соединение проявляло магнитную неоднородность. Это всего второй известный пример проявления медленной релаксации намагниченности двухвалентного европия. Открытие этого явления у данного вещества позволит ученым лучше понять природу химической связи в соединениях редкоземельных металлов.

Кроме того, у полученного соединения ученые обнаружили яркую люминесценцию алого и желтого цветов. Авторы выяснили, что свечение сильно зависело от температуры: максимальный спектр люминесценции наблюдался в диапазоне от –196°C до +226°C. То есть можно было увидеть, что в жидком азоте (минимальная температура) вещество ярко люминесцирует алым цветом, тогда как при максимальном нагреве спектр люминесценции становился светло-желтым.

«Мы продолжим получать новые люминесцентные соединения, в том числе пористые, содержащие двухвалентный европий, так как его применение довольно широкое и создание соединений на его основе может быть полезным в разных направлениях промышленности. Касательно полученного в этой работе вещества: нам бы хотелось изучить его возможности как сорбента и исследовать его люминесценцию при заполнении пор различными молекулами»,— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Василий Ильичев, кандидат химических наук, старший научный сотрудник сектора комплексов редкоземельных элементов Института металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева РАН.

Подготовлено при поддержке Российского научного фонда