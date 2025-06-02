Умер экономист Стэнли Фишер

Известный экономист Стэнли Фишер умер на 82-ом году жизни. С 2005-го по 2013 год он занимал пост главы Банка Израиля. Затем он был заместителем председателя Федеральной резервной системы США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стэнли Фишер

Фото: Joshua Roberts / File Photo / Reuters Стэнли Фишер

Фото: Joshua Roberts / File Photo / Reuters

«Поколения сотрудников Банка Израиля и я сегодня склоняем головы в память о профессоре Фишере, чей вклад в работу Банка Израиля и в развитие израильской экономики был поистине значительным»,— говорится в заявлении Банка Израиля.

Экономист ушел из жизни вечером 31 мая у себя дома в городе Лексингтон (штат Массачусетс), пишет The New York Times. По словам сына господина Фишера, причиной смерти стали осложнения болезни Альцгеймера.

Помимо Банка Израиля и ФРС США, Стэнли Фишер с 1994-го по 2001 год занимал должность заместителя директора Международного валютного фонда. В годы преподавательской карьеры в Массачусетском технологическом институте экономист был научным руководителем бывшего главы ФРС Бена Бернанке, экс-президента Европейского центрального банка Марио Драги и главы Банка Японии Кадзуо Уэда.

«Он сыграл свою роль в формировании целого поколения экономистов и политиков»,— сказал изданию Бен Бернанке. В 1998 году Стэнли Фишер давал России рекомендации по выходу из кризиса. Кроме того, он помог защитить израильскую экономику от финансового кризиса 2008-2009 годов, отчасти быстро снизив процентные ставки.