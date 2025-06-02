Директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин остался под арестом

Верховный суд Башкирии оставил в силе меру пресечения директору ГКЗ «Башкортостан» Вильдану Яруллину, сообщили «Ъ-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов республики. Таким образом, постановление Советского райсуда Уфы, отправившего обвиняемого в СИЗО №1, оставлено без изменений.

Вильдану Яруллину инкриминируют превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, с 2020 по 2022 года директор ГКЗ, используя служебное положение, давал указания о незаконном начислении повышенной материальной помощи подчиненным, часть которой требовал передавать ему. Всего он получил, как установило следствие, около 200 тыс. руб., которыми распорядился по своему усмотрению.

Также следствие утверждает, что в октябре 2023 года Вильдан Яруллин заключил договор стоимостью 33 млн руб. с аффилированным предпринимателем на подготовку концертной площадки для проведения II Всероссийского открытого конкурса песни «Время героев». По версии следствия, бюджету республики причинен ущерб на сумму свыше 9,8 млн руб.

Венера Хисамова