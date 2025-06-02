В Красноярске объявили тендер на строительство «Суриков-центра» за полмиллиарда

Департамент муниципального заказа администрации Красноярска объявил тендер на строительство культурного пространства «Суриков-центр». Начальная стоимость контракта — 484,5 млн руб. Работы подрядчик должен выполнить в течение двух лет, до 30 июня 2027 года, говорится в объявлении на портале «ЕИС Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Суриков-центр» планируется возвести за музеем-усадьбой Василия Сурикова, рядом с домом по адресу ул. Марковского, 73. Будущему подрядчику необходимо будет построить двухэтажное здание с цокольным этажом, укомплектовать его оборудованием и техникой, благоустроить и озеленить территорию. Площадь «Суриков-центра» составит около 2,3 тыс. кв. м.

«Для декоративного фасада будут использованы алюминиевые кассеты, прямые и выпуклые, они будут чередоваться в шахматном порядке и иметь разный наклон. Это придаст фасаду эффект цветных мазков»,— рассказали в мэрии Красноярска, отметив, что в «Суриков-центре» будет возможность размещать самые большие полотна художника.

Михаил Кичанов