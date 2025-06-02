На Чукотке началась лососевая путина

Власти Чукотского автономного округа объявили об открытии сезонной лососевой путины. Путина началась на речных и озерных водоемах в Западно-Беринговоморской зоне. В Мейныпильгинской озерно-речной системе старт предполагается 15 июня. В остальных зонах промысел откроется 1 июля и завершится 30 сентября.

Общий рекомендованный объем вылова лососей для всех видов рыболовства в 2025 году составил 1,3 тыс. т, сообщил начальник Сельхоздепартамента Павел Кощеев. Этот показатель на 29% больше показателя прошлого года. Планируется к вылову 346 т горбуши, 498,8 т кеты и 455,4 т нерки. Для традиционного рыболовства выделено 661,7 т, а для любительского рыболовства — 14,8 т.

В этом году глава автономии Владислав Кузнецов по рекомендации ученых увеличил количество дней промысла в бассейне рек Анадырского лимана до трех для коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

Эрнест Филипповский, Хабаровск