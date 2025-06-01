«Амкар-Пермь» обыграл основного конкурента на его поле

В восьмом туре чемпионата команд второй лиги Дивизиона Б «Амкар» нанес поражение «Химику». Матч состоялся в Дзержинске и завершился победой пермской команды со счетом 2:1. Уже в первом тайме Даниил Зуев и Евгений Тюкалов создали комфортное преимущество для гостей. Хозяева сумели забить гол престижа уже в дополнительное время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Дзержинский «Химик» в турнирной таблице отставал от «Амкара» всего на два очка. Теперь этот разрыв увеличился и подопечные Андрея Блажко укрепили свое лидерство в чемпионате.