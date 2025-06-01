Мост на месте ЧП в Брянской области обрушили для расчистки путей

Специалисты с помощью направленного взрыва обрушили мост на месте ЧП в Брянской области, передает ТАСС. Это нужно для дальнейшей расчистки путей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщал, что мост, обрушившийся на пассажирский поезд №86 Климово—Москва вечером 31 мая, не подлежит восстановлению. Корреспондент «Ъ» передавал, что рабочие разбирают завалы и фрагменты поезда, которые остались на железнодорожных путях.

В поезде находились 388 пассажиров. В результате обрушения погибли 7 человек, более 70 пострадали. Возбуждено уголовное дело. В связи с трагическими событиями 2, 3 и 4 июня в Брянской области объявлены днями траура.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Подрывной день».