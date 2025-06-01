В Брянской области рабочие разбирают обломки поезда, на который рухнул мост

На месте катастрофы в Брянской области ведутся ремонтные работы. Рабочие разбирают завалы и фрагменты поезда, которые остались на железнодорожных путях после обрушения моста, передает с места событий корреспондент «Ъ» Александр Черных.

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В разборе завалов задействован ремонтный поезд и автокран. Спасатели уже вытащили грузовик, который проезжал по мосту в момент обрушения.

Подойти к месту происшествия журналистам не дает полиция. Ранее силовики задерживали корреспондентов, которые работали на месте происшествия.

Мост, обрушившийся на пассажирский поезд №86 Климово—Москва вечером 31 мая, не подлежит восстановлению, как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Вместе с тем закрыто движение на участке автодороги А-240 в Брянской области, сообщил Росавтодор.

В результате катастрофы пострадали 73 человека, погибли — 7. Часть пострадавших увезли в больницы Брянска, часть — в московские медучреждения.