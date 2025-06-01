Главные новости за неделю 26 мая — 1 июня. Кубань, Адыгея, Крым

Первый замминистра природных ресурсов Кубани Александр Каинов задержан в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Официальных комментариев не поступало.

Экс-мэр Керчи Святослав Брусаков арестован по подозрению в превышении полномочий при распоряжении землей муниципалитета. По решению суда его арестовали на два месяца.

Росприроднадзор инициировал судебные иски к собственникам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с требованием о взыскании компенсации за нанесенный экологический ущерб в размере более 84,9 млрд руб.

Пассажирка рейса российской авиакомпании Nordwind Airlines, следовавшего из Екатеринбурга в Сочи и совершившего внеплановую посадку в аэропорту Актобе, скончалась до прибытия самолета.

Агрохолдинг имени Ткачева, аффилированный с экс-губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым, рассматривает приобретение бренда «Папа может». Закрытие сделки может состояться летом 2025 года.

В Краснодарском крае реализуют 115 проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Объем инвестиций за два года увеличился более чем в 3,5 раза — с 95 до 370 млрд руб.

Кубань станет ключевой территорией схемы «Восточный юг России». Сейчас ведется поиск потенциальных инвесторов для реализации проектов в рамках схемы.

КубГУ и КГИК вошли в топ-100 вузов России по версии Forbes. Оценка вузов проводилась по пяти показателям

Правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила проект модернизации водоотведения в Краснодаре стоимостью около 2 млрд руб.

Санаторий «Кристалл» в Сочи примет первых гостей в ноябре 2025 года. Бронирование размещения станет доступно с 15 ноября. Комплекс готов на 99%.