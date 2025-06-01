КубГУ и КГИК вошли в топ-100 вузов России по версии Forbes

Два вуза Краснодарского края попали в рейтинг 100 лучших университетов России 2024 года, составленный журналом Forbes. Об этом сообщается официальном сайте издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.kubsu.ru Фото: www.kubsu.ru

Кубанский государственный университет (КубГУ) занял 53-е место с итоговым баллом 24,58, а Краснодарский государственный институт культуры (КГИК) — 69-е с результатом 23,05. Лидерами рейтинга стали МФТИ (86 баллов), НИУ ВШЭ (81,71) и МГУ им. Ломоносова (81,01).

Оценка вузов проводилась по пяти показателям: качество нетворкинга, репутация у работодателей, академическая среда, международное признание и фактор Forbes, включающий успех выпускников и устойчивость развития вуза.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Кубанский государственный университет (КубГУ) стал победителем федерального отбора вузов для подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта. Это единственное высшее учебное заведение в Краснодарском крае, получившее право реализовывать образовательные программы по направлению Data Science,

Нурий Бзасежев