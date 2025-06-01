Выручка пермского производителя зарядок для авто приблизилась к 3,5 млрд рублей

Пермское АО «ППМТС “Пермснабсбыт”» («Корпорация ПСС») опубликовало финансовый отчет за 2024 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка организации выросла на 31,5%, составив 3,4 млрд руб. (в 2023-м — 2,6 млрд руб.). Чистая прибыль увеличилась с 278,2 млн до 487,5 млн руб. (75%). Себестоимость продаж составила 1,8 млрд руб. против 1,4 млрд руб. годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На этой неделе «Ъ-Прикамье» сообщал, что пермский производитель зарядных станций для электромобилей — «Корпорация ПСС» — начал совместный проект с ГК «Ростех». Партнеры учредили в Москве ООО «РТ-Эл Плюс», которое займется изготовлением электрического оборудования для промпредприятий. Как сообщил «Ъ-Прикамье» руководитель «Корпорации ПСС» Александр Редекоп, продукцию планируется внедрять в России и странах СНГ. Объем инвестиций и точная специализация выпускаемого оборудования не раскрываются.

«Корпорация ПСС» разрабатывает и производит зарядные станции для электромобилей с 2014 года.

Руководителем является Александр Редекоп. В группу компаний входят: предприятие «Пермснабсбыт», завод по производству зарядных станций для электромобилей «МИРА», завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», электронная корпорация «Радуга», «Евразия-Строй», АО «МБКИ», специализирующееся на разработке ПО и систем искусственного интеллекта. В феврале организация открыла в Москве первый крупнейший зарядный хаб для электромобилей.