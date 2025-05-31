Работающих в РФ по квоте мигрантов предложили освободить от экзамена по языку

Правительство предложило освободить от экзамена по русскому языку, истории и законодательству России мигрантов, находящихся в стране по квоте. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Авторы законопроекта считают, что мера упростит процесс привлечения кадровых ресурсов из числа иностранцев. Инициатива не повлечет негативных социально-экономических и финансовых последствий. Согласно пояснительной записке, иностранцы в основном работают на промышленных предприятиях, а также в сфере горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.

Квота предполагает нахождение мигрантов на российской территории не более года. Ответственность за своевременный выезд иностранцев из России лежит на работодателе. В 2024 году такая квота составила почти 156 тыс. разрешений.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить для других категорий мигрантов срок предоставления документа с результатами тестирования с 30 до 90 дней. Это нужно для постепенной языковой адаптации в России, отмечают авторы законопроекта.

С 2014 года иностранцы, прибывающие в Россию на работу, обязаны сдавать экзамен по русскому языку, основам законодательства и истории страны. Без этого они не могут получить рабочий патент, вид на жительство и гражданство.

О миграционной политике России — в материале «Ъ» «После балла».