Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев вошел в попечительский совет «ВелоРоссии»

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев избран заместителем председателя попечительского совета общероссийского движения «ВелоРоссия». Такое решение принято на всероссийской конференции движения, которая проходит сегодня в Уфе.

Кроме этого вопроса, на конференции обсуждаются проблемы велосипедного движения, создание инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности, взаимодействие общественных организаций, представляющих велодвижение, с органами властью.

Неправительственная некоммерческая организация «ВелоРоссия» учреждена в феврале 2024 года, объединяет велосипедные сообщества в 12 регионах страны. Попечительский совет «ВелоРоссии» возглавляет депутаты Госдумы Сергей Миронов, а председателем правления является Антон Сазонов (директор АНО «Планета», соучредителя проекта).

Идэль Гумеров