В штате Вашингтон перевернулась фура с пчелами. Из автомобиля вылетели 250 млн насекомых, сообщил офис шерифа округа Уотком в соцсети Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Авария произошла 30 мая. Шериф рассказал, что грузовик перевозил 70 футов (31,7 тонны) ульев медоносных пчел. Участок дороги с перевернутой машиной перекрыли, ограничения могут продлиться до двух суток.

«План заключается в том, чтобы позволить пчелам снова собраться в улье и найти свою матку. Это должно произойти в течение следующих 24–48 часов. Цель — спасти как можно больше пчел»,— уточнили в офисе шерифа.

Местному населению рекомендовано избегать района ЧП и держаться от него на расстоянии не менее 200 ярдов (183 м). Утверждается, что инцидент не представляет «общего риска для здоровья» людей.