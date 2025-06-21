22 июня исполняется 52 года председателю правления Райффайзенбанка Сергею Монину

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Фото: пресс-служба Райффайзенбанка Сергей Монин

Фото: пресс-служба Райффайзенбанка

Его поздравляет генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг:

— Уважаемый Сергей Александрович! От имени Ассоциации европейского бизнеса и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Уже почти 30 лет, без преувеличения с первых дней появления Райффайзенбанка в России, Вы работаете в одном из наиболее уважаемых международных финансовых институтов, который также является важным членом нашей Ассоциации. АЕБ высоко ценит Ваше эффективное участие и вклад в деятельность банковского комитета АЕБ и всей Ассоциации. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, энергии, благополучия и новых профессиональных свершений! Пусть Ваша деятельность и впредь способствует развитию банковского сектора и укреплению международного сотрудничества.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»