Роботов ждут на заводах

По данным аналитиков, мировой рынок промышленной робототехники может удвоиться через пять лет, достигнув примерно $80 млрд. Отечественный же уровень отстает от среднемирового, но в ближайшие шесть лет власти ждут от него десятикратного роста. Чтобы достичь такого результата, правительство разрабатывает специальный федеральный проект. “Ъ” разбирался, какие производства наиболее выгодно роботизировать, сколько стоит внедрение робота и как решить основные сложности при автоматизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Мировой рынок промышленной робототехники оценивается в $42,6 млрд, по данным Mordor Intelligence, а через пять лет, по оценке агентства, может удвоиться. Отечественный же уровень роботизации пока не догоняет даже средний по миру. По данным Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления (объединяет 50 компаний), в России сейчас используется более 11 тыс. промышленных роботов, а плотность роботизации — количество роботов на 10 тыс. рабочих — составляет 11 штук при среднем значении по миру 162 в прошлом году.

При этом от отечественной отрасли ждут десятикратного роста роботизации в ближайшие шесть лет. В новых майских указах Владимира Путина говорится, что к 2030 году страна должна войти в число ведущих 25 стран мира по плотности роботизации. Это значит, что власти хотят достичь плотности роботизации в 98 роботов на 10 тыс. рабочих и сделать так, чтобы общее количество внедренных на производства роботов превысило 94 тыс. штук.

Сейчас же большая часть внедренных промышленных роботов приходится на ЦФО — 35,7% (7,4 тыс. шт.), затем следует Приволжский ФО (27,5%, 5,7 тыс.), отмечается в аналитическом обзоре Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР, 125 компаний). Авторы исследования отмечают некоторые существенные факторы: низкий уровень роботизации в традиционных отраслях экономики, особенно на Дальнем Востоке; острая нехватка квалифицированных кадров для обслуживания и внедрения робототехнических систем; недостаточная институциональная поддержка и инфраструктура для масштабной роботизации. Тем не менее общее количество используемых в организациях промышленных роботов продолжает расти. В 2024 году оно выросло на 62%, до 20,8 тыс. шт., указывают в НАУРР со ссылкой на данные Росстата.

Какие сферы наиболее выгодно роботизировать

Роботизация особенно выгодна там, где требуются высокая точность, повторяемость задач, работа в опасных условиях или где наблюдается нехватка квалифицированной рабочей силы, говорит исполнительный директор НАУРР Ольга Мудрова. «Больше всего под такие критерии подходит обрабатывающая промышленность — производство (машиностроение, электроника, пищевая отрасль, металлообработка и т. д.)»,— добавляет она.

Наиболее выгодной оказывается роботизация в таких сферах, как автомобильная промышленность, электроника, химическая и фармацевтическая промышленность, логистика и складирование, что позволяет повысить производительность, снизить количество ошибок и бракованной продукции, а также минимизировать влияние человеческого фактора, объясняет советник директора по роботизации Университета Иннополис Тимур Сатдаров.

«Есть достаточно серьезные проблемы с кадрами, и особенно с рабочими профессиями. В таких условиях наиболее привлекательным направлением становится роботизация промышленных предприятий, особенно металлообрабатывающих»,— считает глава Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров. По его словам, в среднем заработная плата в сегменте металлообработки сейчас превышает 120 тыс. руб. «Найти такого специалиста очень сложно. Еще сложнее его подготовить — на это требуется не менее пяти-шести лет. Плюс ему еще необходима определенная практика. Если мы ставим робота, таких специалистов уже требуется меньше. Мы просто можем платить более существенную зарплату тем же наладчикам, которые в совместной работе с внедренными промышленными роботами дают гораздо больший экономический эффект»,— говорит он.

Какие есть сложности роботизации производства

«Робот — это точная машина, и для того, чтобы она работала, нужны точные заготовки, часто это является основной проблемой. Для ее решения внедряется предварительный контроль качества (ОТК) на ранних этапах, чтобы исключить брак до подачи в автоматизированную линию»,— объясняет Тимур Сатдаров.

По его словам, не менее важным оказывается «грамотный экономический расчет», так как ошибки в оценке затрат или сроков окупаемости могут «свести роботизацию к нулю». «Здесь поможет детальный анализ всех факторов: от стоимости оборудования до интеграции, а также использование господдержки: субсидий, льгот, которая снижает финансовую нагрузку»,— объясняет он. Другим ключевым вопросом становится интеграция роботов с существующим оборудованием. «Поэтапное внедрение и выбор гибких систем с адаптируемыми интерфейсами минимизируют перебои. Если собственного опыта интеграции у компании недостаточно, стоит привлечь экспертов»,— говорит он.

Сколько стоит внедрение промышленного робота

«Базовая автоматизация одного рабочего места — 1–3 млн руб., а полноценная роботизированная ячейка — робот и оборудование — 3–10 млн руб. Комплексная автоматизация производственной линии — более 10–50 млн руб.»,— приводит цифры госпожа Мудрова. Она объясняет, что стоимость складывается из цены самого робота, а также дополнительного оборудования (захваты, датчики, камеры технического зрения, конфейеры), программирования и интеграции — часто именно этот блок занимает до 50–60% стоимости в общей стоимости комплекса, обслуживания и обучения персонала.

«На цену влияют тип задачи, которую предполагается роботизировать (простые операции, например перемещение или упаковка, стоят дешевле, чем сварка, шлифовка или сборка с высокой точностью), а также уровень автономности робота (чем большее количество действий робот должен совершать без участия человека, тем дороже система), производительность, масштаб проекта, необходимость кастомизации, страна производства оборудования и даже регион реализации проекта»,— говорит она.

«Диапазон инвестиций очень широкий: примерно от миллиона до десятков миллионов рублей, что зависит от типа оборудования, задач, объема работы и интеграции с ИТ-системами»,— добавляет гендиректор компании—производителя промышленных роботов «Эйдос робототехника» Антон Сурьянинов. При этом сроки окупаемости составляют 18 месяцев.

Дмитрий Шер