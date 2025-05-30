Донские аграрии заложили урожай 2025 года из 70% отечественных семян

Эксперты испытательного центра при региональном минсельхозе проверили 1,7 тыс. партий семенного материала общим весом 13,9 тыс. тонн при подготовке к яровому севу 2025 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», более половины проверенных Донским филиалом ФГБУ «ЦОК АПК» семян составил подсолнечник. При этом 80% семян подсолнечника из 894 проверенных партий — российского производства.

Из 64 исследованных партий семян гороха (общим весом 3,6 тыс. тонн) — пять партий (общим весом 75 тонн) не соответствовали установленным нормам.

«В зависимости от категорий семян показатели качества должны быть в следующих пределах: чистота 97-100%, всхожесть 85-100%, влажность не более 10%»,— пояснила начальник отдела испытаний семян Галина Бакалова.

Среди значений, которые оказались ниже требуемых, были показатели всхожести, чистоты, заселенности вредителями, зараженности болезнями.

«Из наиболее опасных несоответствий в семенах гороха возможен риск заселенности гороховой зерновкой (брухусом). Этот вредитель очень опасен — он повреждает культуру в поле в период вегетации и продолжает свой непрерывный цикл развития в хранилище»,— рассказала эксперт лаборатории «Ъ-Ростов».

По результатам проверки, донские аграрии заложили урожай из 70% семян отечественного производства.

Валентина Любашенко