Главные новости за 30 мая. Новороссийск

Юг России может выйти на среднемесячную зарплату в 130 тыс. руб. к 2030 году.

Эксперт: динамика туриндустрии в регионах Юга России стагнирует с 2019 года.

На морпорты Азово-Черноморского бассейна пришлось около 31% грузооборота России.

В инфраструктурные проекты Юга России за 15 лет вложили около 6 трлн руб.

Росприроднадзор подал иски к владельцам разливших мазут танкеров на 84,9 млрд руб.

В Новороссийске создали муниципальную ритуальную службу.

На новороссийских пляжах запланировано обустройство доступной среды на 95 млн руб.

В Новороссийске приступили к благоустройству сквера у братской могилы в Мысхако.