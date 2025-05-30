Главные новости за 30 мая. Новороссийск
Юг России может выйти на среднемесячную зарплату в 130 тыс. руб. к 2030 году.
Эксперт: динамика туриндустрии в регионах Юга России стагнирует с 2019 года.
На морпорты Азово-Черноморского бассейна пришлось около 31% грузооборота России.
В инфраструктурные проекты Юга России за 15 лет вложили около 6 трлн руб.
Росприроднадзор подал иски к владельцам разливших мазут танкеров на 84,9 млрд руб.
В Новороссийске создали муниципальную ритуальную службу.
На новороссийских пляжах запланировано обустройство доступной среды на 95 млн руб.
В Новороссийске приступили к благоустройству сквера у братской могилы в Мысхако.