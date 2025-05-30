На новороссийских пляжах запланировано обустройство доступной среды на 95 млн

В этом году при подготовке к купальному сезону в Новороссийске оборудовали спуски для маломобильных граждан на семи пляжах и подали семь проектов на сумму 95 млн руб. Также планируется оборудовать доступную среду в двух зонах рекреации в рамках субсидии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщила начальник управления курортов и туризма Новороссийска Лариса Григорьян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По ее словам, спуски для маломобильных граждан и доступная среда оборудованы на семи пляжах: Центральный городской пляж, на Суджукской косе, «Алексино», «Мысхако», «Широкая балка», в Южной Озереевке и «Дюрсо». Также по нацпроекту будут оборудованы зоны рекреации – «Дельфин» и «Кристалл-2».

«В этом году подали семь проектов в министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края для предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры. Все проекты направлены на благоустройство и приобретение пляжного оборудования, в том числе и для обустройства зон купания для маломобильных граждан. Общая стоимость проектов порядка 95 млн руб.», — уточнила госпожа Григорьян.

Проекты касаются пляжей «Дюрсо», «Русское море», «Алексино», «Суджукская коса» и «Адмирал». В случае одобрения в краевом министерстве обновления на этих пляжах появятся в 2026 году.

В 2024 году были одобрены три заявки на получение субсидии в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство»: пляжи «Широкая балка», «На мысе» и зона рекреации «Кристалл-2». Общая сумма полученных средств составила 29,9 млн руб. В рамках полученной субсидии было приобретено оборудование в том числе и для обустройства доступной среды.

Алена Воробьева