Росприроднадзор подал иски к владельцам разливших мазут танкеров на 84,9 млрд

Компенсация за экологический ущерб разливших мазут танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», по оценке Росприроднадзора, составила свыше 84,9 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Добровольно выплатить сумму за ущерб, нанесенный морской экосистеме разливом нефти, владельцы танкеров отказались. Росприроднадзор подал иски в суд в связи с тем, что срок для исполнения требований ведомства закончился.

Ведомство предъявило владельцам танкеров требование о выплате ущерба в начале апреля. Владелец танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг» должен возместить 49,46 млрд руб. Собственник «Волгонефть-239» — ЗАО «Волгатранснефть» — 35,48 млрд руб.

Ранее власти Анапы увеличили размер исковых требований к владельцам потрепевших крушение в Черном море танкеров с 211 млн руб. до 545 млн руб. Морспасслужба оценила предварительный размер компенсации средств, потраченных на ликвидацию последствий от крушения танкеров, в 314,5 млн руб. Общая сумма исков к судовладельцам превысила 85,8 млрд руб.

Алена Воробьева