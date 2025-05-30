Эксперт: динамика туриндустрии в регионах Юга России стагнирует с 2019 года

С 2019 года динамика развития туризма в регионах Юга России остается преимущественно стагнирующей, а в ряде субъектов зафиксировано снижение добавленной стоимости отрасли. Об этом рассказал исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко, передает корреспондент «Ъ-Новороссийск», посетивший пресс-конференцию в ТАСС, посвященную экономическому состоянию Юга России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

По итогам 2023 года самый высокий показатель туриндустрии на Юге России зафиксировали в Краснодарском крае, доля в ВРП составила 6%. На втором месте по этому показателю оказалась республика Крым – 5,8%.

Доля туризма в ВРП в Севастополе составила 5,1%, в Адыгее – 5%, в Ставропольском крае – 3,9%, в Крыму – 2,8%, в Ростовской области – 2,4%. В числе отстающих – Волгоградская и Астраханская области (2,3% и 2% соответственно).

В Хорватии, Испании, Италии и Турции показатель доли туризма в ВРП на уровне 11-12%. Динамика с 2019 года показывает, что в лучшем случае валовая добавленная стоимость туриндустрии на Юге России не меняется, а в некоторых регионах падает, отмечает спикер.

Отметим, что по данным врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого, вклад туризма в ВРП края по итогам 2024 года составил 7,9%, превысив 332 млрд руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в инфраструктурные проекты Юга России за 15 лет вложили около 6 трлн руб. Сумму инвестиций рассчитали исходя из цен, актуальных в 2025 году.