Юг России может выйти на среднемесячную зарплату в 130 тысяч рублей к 2030 году

Юг России в ближайшие 5-10 лет может превратиться в один из ведущих центров экономического роста в России и выйти на среднемесячную зарплату в 130 тыс. руб. к 2030 году. Об этом заявил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко в ходе пресс-конференции в ТАСС, сообщает корреспондент «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

По словам спикера, среднемесячная зарплата в регионах ЮФО к 2030 году может составить 115-130 тыс. руб. Среди целевых индикаторов развития Юга России эксперт выделил ежегодные темпы роста реальных доходов населения (на 10-12%) и совокупного ВРП ЮФО (на 7-8%).

Повлиять на благосостояние населения Юга России может развитие современных производств товаров и расширение сферы услуг в ведущих секторах экономики, создание новых рабочих мест в сельской местности, диверсификация экономики, формирование новых производственных цепочек и повышение объемов производства товаров и услуг, рост производительности труда.

Драйверами экономики ЮФО может стать развитие производства и экспорта сельхозпродукции, туризма и сопутствующих услуг, строительства, сектора транспортно-логистических услуг, обрабатывающих производств и инноваций.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что ЮФО в числе отстающих округов России по ВРП на душу населения.