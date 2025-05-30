В Новороссийске создали муниципальную ритуальную службу

В Новороссийске постановлением администрации создана автономная некоммерческая организация «Комбинат специализированного обслуживания населения» для оказания ритуальных услуг и услуг по погребению. Документ опубликован на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Организация создана с целью осуществления гарантий погребения умерших, в том числе, личность которых не установлена, а также не имеющих родственников и законных представителей. Директором комбината специализированного обслуживания населения назначен Константин Антропов. Срок полномочий руководителя организации — пять лет.

В собственность организации управление земельных и имущественных отношений Новороссийска передаст два автомобиля, а также в безвозмездное пользование — нежилое помещение на пр. Ленина, 29.

Также в деятельность организации входят благоустройство мест захоронения и формирование архивного фонда документов по приему и исполнению заказов на услуги по погребению.

Работу «Комбината специализированного обслуживания населения» будет контролировать Наблюдательный совет. Его возглавила первый заместитель главы администрации Новороссийска Эльвира Кальченко.

Алена Воробьева