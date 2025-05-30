В Новороссийске приступили к благоустройству сквера у братской могилы в Мысхако

Управление жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Новороссийска заключило контракт на устройство сквера в районе объекта культурного наследия «Памятник Братская могила с. Мысхако, ул. Шоссейная, 32» за 31,6 млн. руб. Подрядчиком по итогам аукциона стало ООО «Орион-М», следует из опубликованной информации на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Подрядчик уже приступил к выполнению первого этапа строительства сквера. Ему предстоит демонтировать тротуарную плитку, уложить новое тротуарное покрытие на площади 1,1 тыс. кв. м, обустроить подпорные стены и ограждения зеленых зон, заменить газон на площади 5,6 тыс. кв. м, высадить саженцы и смонтировать освещение.

Источник финансирования — бюджет администрации Новороссийска. Срок окончания работ — 26 июня 2025 года. Концепция благоустройства сквера по улице Шоссейной до прилегающей территории Дворца культуры была выполнена с учетом пожеланий общественников, экспертов и жителей села Мысхако.

Алена Воробьева