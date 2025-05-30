На морпорты Азово-Черноморского бассейна пришлось около 31% грузооборота России

В марте 2025 года на морпорты Азово-Черноморского бассейна пришлось около 31% грузооборота портов России. Об этом заявил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко в ходе пресс-конференции в ТАСС, сообщает корреспондент «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Спикер выделил портовую инфраструктуру ЮФО, подчеркнув, что в марте 2025 года на морпорты Азово-Черноморского бассейна приходится 31% грузооборота России. Однако расширение грузооборота сдерживается недостаточной провозной способностью ж/д подходов к морским портам.

Другая логистическая проблема — автодороги. По данным эксперта, около 38% региональных дорог в ЮФО не отвечает нормативным требованиям по итогам 2023 года.

Для сравнения спикер привел данные по Северо-Кавказскому федеральному округу: там в 2023 году нормативным требованиям не соответствовали лишь 27% региональных автодорог. Обеспеченность автомобилями в ЮФО составляет около 329 штук на 1 тыс. человек населения, против 229 штук в СКФО.

Еще одна уязвимая логистическая цепочка Юга России — авиасообщение. По данным эксперта, лишь 11 из около 300 аэродромов России расположены в ЮФО, еще два объекта находятся в Ставропольском крае. При этом шесть аэропортов макрорегиона сейчас временно закрыты в условиях СВО.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что ЮФО в числе отстающих округов России по ВРП на душу населения.