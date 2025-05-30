Экс-зампред Госжилстройнадзора Башкирии арестован по обвинению во взяточничестве

Советский районный суд Уфы арестовал до 29 июля бывшего заместителя председателя Государственного комитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Валерия Мицукова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба республиканского управления СКР, с марта по апрель 2023 года обвиняемый вместе с другими должностными лицами госкомитета получил взятку от руководителя трех управляющих компаний Ишимбая. Взятка состояла из имущественного права на долговые обязательства МУП «ИДЕЗ РБ» перед ООО «ЖЭУ №3», ООО «ЖЭУ №6», ООО «ЖЭУ №3 г. Ишимбай» в размере более 15 млн руб., указано в релизе СКР. На супругу доверенного лица обвиняемого было переоформлено по 66,7% в уставных капиталах управляющих компаний. «Взамен должностные лица госкомитета обеспечили продление лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами для вышеуказанных организаций»,— отметили в СКР.

По данным Kartoteka.ru, 66,7% в уставных капиталах ООО принадлежат Лилии Хасановой.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2024 года бывший председатель госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Артур Давлетшин был задержан по подозрению в получении взятки (ст. 290 УК РФ). С того времени бывший глава госкомитета находится в СИЗО.

По версии следствия, Артур Давлетшин с подчиненными получил 2,5 млн руб. от представителя компании, строившей логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб.— от подрядчика, монтировавшего систему теплоснабжения пожарно-спасательной части в Агидели.

В начале этого года были предъявлены обвинения двум строительным инспекторам и начальнику организационно-контрольного отдела госкомитета по жилищному и строительному надзору. Они обвиняются в получении взяток и посредничестве в их передаче (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Начальник отдела госжилстройнадзора Алия Насырова, задержанная позднее, была отправлена под домашний арест.

Фигурантами уголовных дел по факту дачи взяток в крупном размере сотрудникам Госжилстройнадзора стали несколько представителей строительных компаний республики. Среди них, в частности, владелец «Агидель-инвестстроя» Филюс Ишбулатов.

Олег Вахитов