Директора центра РУДН обвинили в незаконной легализации мигрантов

В Перми сотрудники Следственного комитета России (СКР) расследуют уголовное дело об организации незаконной миграции. Фигурантами дела числятся 17 человек. Среди них — директор Международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН и подчиненные ему сотрудники. Последние, зная о поддельных результатах экзаменов мигрантов, выдавали им сертификаты для получения разрешения на работу и временное проживание. В результате им удалось незаконно зарегистрировать на территории России более 200 иностранных граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации Фото: Телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации

По версии следствия, директор центра РУДН и другие сотрудники учебного заведения вступили в преступный сговор с работниками коммерческой организации. С 2021 по 2024 год под видом услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ они создавали условия для незаконного нахождения в стране иностранных граждан. В частности, сотрудники коммерческой организации искали агентов, которые проводили подложный экзамен в Москве, Пермском крае, а также Тульской и Самарской областях. Результаты экзаменов, деньги и копии документов мигрантов направляли в РУНД, где иностранцам выдавали соответствующие сертификаты.

По факту возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции с использованием служебного положения (п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК), организации преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК).

Всем 17 участникам преступного сообщества предъявлены обвинения. Двух организаторов сообщества заключили под стражу. В отношении остальных избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.