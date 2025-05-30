Начальник отдела департамента Минздрава Сазонов отправлен под домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику одного из отделов департамента регулирования обращений лекарственных средств и медизделий Минздрава России. Следствие инкриминирует Алексею Сазонову получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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Сазонов арестован на два месяца. В пресс-службе суда пояснили ТАСС, что он подозревается в получении взятки от коммерческой структуры за помощь в регистрации медицинских изделий.

Суд также удовлетворил ходатайство следователя в отношении второго фигуранта дела — гендиректора ООО «Джодас Экспоим» Парсада Сангха Шаши Шанкара. Его обвиняют по той же статье. Фигурант заключен под стражу на два месяца.