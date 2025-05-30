Глава Башкирии предоставил текстильной компании участок под производство

Министерство земельных и имущественных отношений предоставит ООО «АкиТекс» в аренду без проведения торгов земельный участок в деревне Мокроусово в Уфе. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации региона.

Площадь участка — 1,7 га, вид разрешенного использования — «легкая промышленность». Компания планирует реализовать приоритетный инвестпроект, построив на землях производство текстильных тканей и комплекс для утилизации и переработки тканевых отходов и вторсырья.

Минземимуществу поручено заключить договор аренды.

ООО «АкиТекс» зарегистрировано в Уфе в ноябре 2002 года. Учредителем выступает Степан Сарбашев. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Компания производит текстильные ткани. За 2024 год ее прибыль составила 1,9 млн при выручке 3 млн руб.

Наталья Балыкова