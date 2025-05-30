«Эдмонтон» и «Флорида» во второй раз подряд сыграют в финале Кубка Стэнли

Клуб «Эдмонтон Ойлерс» одержал победу над «Даллас Старс» в полуфинальной серии play-off Национальной хоккейной лиги — 4:1 — и во второй раз подряд вышел в решающую стадию турнира, где сыграет с «Флорида Пантерс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters

Пятый матч противостояния «Эдмонтон» выиграл со счетом 6:3. Встреча прошла на домашней арене «Далласа» American Airlines Center. В составе победителей отметились Кори Перри, Маттиас Янмарк, Джефф Скиннер, Коннор Макдэвид, Эвандер Кейн и Каспери Капанен. У проигравших отличился Роопе Хинц, дубль на счету Джейсона Робертсона.

В прошлом году команды также встречались в полуфинале Кубка Стэнли. «Эдмонтон» выиграл серию со счетом 4:2.

Финал play-off стартует в ночь на 4 июня. Соперником «Эдмонтона», как и в прошлом году, будет «Флорида». Тогда «Ойлерс» уступили со счетом 3:4, а «Пантерс» завоевали первый в своей истории Кубок Стэнли.

В финале примут участие три российских хоккеиста: вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов из «Флориды», а также нападающий Василий Подколзин, представляющий «Эдмонтон».

Таисия Орлова