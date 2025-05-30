В Еврейской автономии завершено возведение дамб на реке Амур

Досрочно завершено строительство комплекса берегоукрепительных гидротехнических сооружений (ГТС) на реке Амур в Ленинском районе Еврейской автономной области, сообщается на сайте Росводресурсов. Насыпные сооружения общей протяженностью более 20 км предназначены для защиты от наводнений четырех сел — Квашнино, Кукелево, Новое и Дежнево с общим населением почти 950 человек.

Комплекс построили в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Общая стоимость объекта составила 629,6 млн руб., в том числе 572,9 млн руб. из федерального бюджета.

«То, что ГТС в ЕАО жизненно необходимы, впервые показал масштабный паводок 2013 года. Следующие сезоны это только подтвердили. Например, ущерб ЕАО от паводка 2019 года составил более 1,2 млрд руб. В 2021 году именно Ленинский район ЕАО подвергся наибольшему воздействию наводнений. Разрушалось дорожное покрытие, в зону затопления попадали частные домовладения и земли сельскохозяйственного назначения. Берегоукрепление позволит избежать этих проблем в будущем»,— приводятся в сообщении слова замглавы Росводресурсов Наталии Сологуб.

Помимо этого, в районе завершается комплексная реконструкция дамбы в селе Ленинское. Работы также идут с опережением графика.

Дарья Балобанова, Биробиджан