Текст на беременность

Законодательное собрание Нижегородской области приняло законопроект, предполагающий создание системы доабортного консультирования и Центра помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также будут пропагандироваться меры господдержки беременных. Депутаты рассчитывают, что при грамотной работе психологов, социальных работников и акушеров-гинекологов удастся снизить количество абортов в Нижегородской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Депутаты областного заксобрания единогласно проголосовали за принятие во втором чтении законопроекта «О профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области». Он предполагает информирование населения и проведение мероприятий, на которых будут рассказывать о негативном влиянии абортов на женское здоровье и возможных осложнениях после процедуры. Также закон предусматривает организацию Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и кабинетов медико-социальной помощи в женских консультациях.

Также предполагается создавать условия для организации досуга, работы клубов для беременных женщин. Им будут рассказывать о мерах социальной поддержки.

По тексту, на сроке беременности до 12 недель нижегородка сможет сделать аборт только после определенных законом процедур.

Сначала ей нужно будет сделать УЗИ, в процессе которого ей (или обоим супругам в случае брака) продемонстрируют сердцебиение эмбриона. Затем предстоит консультация с психологом или специалистом по социальной работе, а при необходимости — с юристом и представителем религиозной организации, которая соответствует вероисповеданию женщины. Дальше беременной нужно будет пройти мотивационное анкетирование.

По новому закону врачи также будут должны объяснять негативное влияние аборта на здоровье и возможные осложнения после этой операции. В законе есть формулировка об использовании «речевых модулей, создающих у женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, положительные установки на рождение ребенка».

В первом чтении законопроект приняли в ноябре 2023 года, тогда он включал в себя административную ответственность за нарушение этих требований, в том числе за склонение женщины к аборту уговорами, подкупом, обманом, угрозами или другими способами.

Ко второму чтению статью об ответственности убрали, так как она неэффективная и неясно, как ее применять, например, к мужу или партнеру женщины. Собеседник в облправительстве отметил, что под штрафы тогда подпадали бы и врачи, но власть не хочет негатива и санкций к медикам, которые должны заниматься своим делом. В этом отличие Нижегородской области от ряда других субъектов, которые решили ввести штрафы в аналогичных законах.

Председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова полагает, что решающим будет человеческий фактор: насколько деликатно и грамотно специалисты будут убеждать женщину, чтобы она все-таки оставила ребенка. «Мы, в свою очередь, помогаем этим законом поддержать наших женщин, рассказать им, какие они могут получать социальные выплаты, какие последствия могут быть после аборта. Напомнить об этом женщине лишний раз, чтобы она приняла верное решение. Мне кажется, что наша русская женская душа очень эмоциональная. И когда с тобой поговорят, расскажут по-человечески, какие последствия могут быть, это лучше сработает, чем какие-то угрозы в виде штрафов», — добавила она.

«На первом месте — здоровье женщины и сохранение ее будущего ребенка, на втором — демография, о которой мы все думаем», — отметил председатель заксобрания Евгений Люлин:

«Я не сомневаюсь, что эти меры будут приносить результат. Человек иногда неосознанно принимает решение в состоянии стресса, жизненной ситуации, не понимая, что выход всегда можно найти. Поэтому мы считаем, что государство обязано оказать психологическую поддержку».

Главврач и депутат Соломон Апоян придерживается жесткого мнения, что аборты можно делать только по медицинским показаниям. Он считает, что мужчины также должны нести ответственность за своих женщин и становиться отцами в случае беременности.

Напомним, в ноябре 2023 года Нижегородская область вносила в Госдуму РФ инициативу о запрете частным клиникам России проводить аборты. Однако это предложение не поддержали, так как оно противоречило закону: прерывание беременности могут проводить все лицензированные медицинские организации по программе ОМС.

В итоге после отрицательного заключения нижегородское заксобрание отозвало эту инициативу.

Анастасия Титова