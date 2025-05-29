Вячеславу Югаю откатили приговор
Облсуд пересмотрит дело бывшего директора нижегородской структуры «Газпрома»
Нижегородский областной суд начал пересмотр уголовного дела бывшего гендиректора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая, осужденного на 13 лет строгого режима со штрафом 200 млн руб. за получение взяток и фиктивное трудоустройство жены. Верховный суд РФ в апреле отменил приговор, решив, что Вячеслав Югай в период инкриминируемых преступлений не являлся должностным лицом и не должен привлекаться к ответственности за преступления против госвласти. Теперь осужденный, его адвокат и прокурор просят заново рассмотреть дело в первой инстанции. Отмене могут подлежать и приговоры в отношении бывших подчиненных Вячеслава Югая, осужденных как посредники, полагает защита.
Нижегородский областной суд 29 мая начал рассматривать апелляционное представление прокурора и жалобу защиты на приговор бывшему гендиректору ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеславу Югаю. В июне 2023 года ему назначили 13 лет колонии строгого режима и оштрафовали на 200 млн руб. за получение взяток от подрядчиков компании и превышение служебных полномочий. Как писал «Ъ-Приволжье», в 2016–2019 годах руководитель компании через подчиненных — сотрудников службы снабжения Олега Подановича, Дениса Козлова и завхоза Константина Миниха — требовал откаты от представителей контрагентов за продление контрактов деньгами, смартфонами и планшетами Apple, широкоформатными телевизорами, кофеварками и даже банной купелью. Ее следователи нашли на корпоративной даче, которой пользовался Вячеслав Югай.
По данным следствия, откаты составляли 1–3% от стоимости контрактов, с подрядчиками и поставщиками заключали дополнительные соглашения, обеспечивая им своевременную оплату и отказ от претензий и исков.
Руководители подрядных организаций передавали гаджеты и деньги в офис «Газпром трансгаз Нижний Новгород», часть имущества оказалась в его служебной квартире. Вячеславу Югаю также вменили в вину то, что он фиктивно устроил свою супругу Елену на должность ведущего инженера по организации труда. Она получила 623 тыс. руб. в виде зарплаты и пользовалась служебными автомобилями «Газпрома».
Вячеслав Югай не признал вину ни по одному из эпизодов и настаивал, что подчиненные брали откаты без его ведома на подарки сотрудникам к 60-летию компании, а жена работала законно. Его адвокат Михаил Чурбанов с начала расследования доказывал, что гендиректор не является субъектом должностных преступлений, поскольку ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» не относится к организациям с прямым госучастием в уставном капитале. Защита обжаловала вынесенный приговор, и в итоге судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ разделила эти доводы и вернула дело на пересмотр в Нижегородский областной суд. ВС РФ отметил, что Вячеслав Югай по примечанию 1 к ст. 285 УК РФ в 2010–2019 годах не являлся должностным лицом: соответствующие поправки к Уголовному кодексу приняли лишь в 2021 году. Поэтому осужденный не относился к должностным лицам, которых можно привлечь к ответственности за преступление против госвласти и госслужбы.
На основании этого решения Михаил Чурбанов попросил отменить приговор и полностью оправдать Вячеслава Югая.
Прокурор посчитал, что наказание чрезмерно мягкое: к сроку и штрафу следует добавить запрет осужденному занимать управленческие должности. Кроме того, в приговоре не были указаны реквизиты, по которым осужденный должен был оплачивать штраф.
Сам подсудимый уточнил, что в счет уплаты штрафа приставы удерживали половину его зарплаты в исправительной колонии.
По словам бывшего топ-менеджера, он не получал никаких извещений о реализации его арестованного имущества в виде московской квартиры с гаражом, мотоцикла Ducati Diavel и найденных при обыске сбережений ($10 тыс. и €10 тыс и 1,7 млн руб).
Поскольку Верховный суд признал обвинение по коррупционным статьям незаконным, таковым следует считать и постановление о возбуждении уголовного дела, отметил Вячеслав Югай.
По мнению адвоката Чурбанова, решение Верховного суда РФ может повлечь за собой и отмену приговоров другим участникам коррупционной цепочки, которые заключили сделки с прокуратурой. Ранее они получили условные сроки как посредники и взяткодатели, но свидетельствовали против Вячеслава Югая, будучи не предупрежденными об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. «Раз одни не были посредниками во взяточничестве, а другие взятку не давали, приговоры надо отменять», — сообщил адвокат.
Областной суд дал время сторонам на подготовку к судебным прениям до середины июня.