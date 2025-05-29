Главные новости за 29 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Утром 29 мая на автодороге А-147 в районе 53-го км в сторону Туапсе образовалась большая пробка из-за разлитого масла. Спецслужбы принимают меры к устранению последствий происшествия.

Замминистра природных ресурсов Кубани заключили под стражу на два месяца. По версии СМИ, речь идет об Александре Каинове, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.

Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск кубанского экс-депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, оспаривавшего решение нижней палаты парламента о досрочном прекращении его полномочий.

Верховный суд Крыма приговорил 59-летнего жителя Джанкоя к 20 годам колонии строгого режима за передачу украинским спецслужбам сведений о расположении военных складов России.

На Кубани возбуждено дело из-за незаконной добычи осетров и севрюги. Подозреваемым инкриминируется незаконная добыча, хранение и транспортировка особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ.

В Краснодарском крае к сезону 2025 года благоустроили более 30 новых туристических маршрутов. Аттестацию прошли 340 экскурсоводов.

Государственная компания «Автодор» намерена завершить строительство Юго-Западного обхода Краснодара к 2031 году. Протяженность нового участка составит 13,6 км.

Краснодарская компания ПАО «Магнит» получила чистую прибыль 1,35 млрд руб. в первом квартале 2025 года по российским стандартам бухучета. Показатель практически соответствует показателю периода 2024 года — 1,34 млрд руб.