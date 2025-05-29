На Кубани благоустроили более 30 новых турмаршрутов

В Краснодарском крае к сезону 2025 года благоустроили более 30 новых туристических маршрутов, всего в регионе их почти 290. Аттестацию прошли 340 экскурсоводов. Работу проводят в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае развивают, помимо пляжного и горнолыжного отдыха, событийный, винный, аграрный и экотуризм. Теперь проводить экскурсии смогут только обученные гиды, подтвердившие свою квалификацию. Процедура аттестации стала обязательной с 1 марта 2025 года.

«Также обязательная аттестация исключит теневой турбизнес, повысит безопасность на маршрутах»,— заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По количеству квалифицированных экскурсоводов лидируют Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск. После сдачи экзаменов им выдают нагрудные карточки с двумерным штрихкодом.

Квалификационный экзамен включает два этапа: тестирование и практическое задание. В тесте 30 вопросов, которые проверяют знание законодательства в сфере туризма, туристических ресурсов России и особенностей Краснодарского края. Вопросы также касаются техники безопасности во время экскурсий, первой помощи и культуры речи. На практическом этапе необходимо ответить на вопросы по выбранной теме, провести часть экскурсии по заданному маршруту и рассказать о конкретном объекте. Экскурсоводы сдают экзамен на русском языке, а гиды-переводчики — еще и на иностранном.

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края уже провело более 30 квалификационных экзаменов. 28 мая в испытаниях участвовали 30 специалистов из Анапы, Геленджика и Новороссийска.

Алина Зорина