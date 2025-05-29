На трассе А-147 под Туапсе собралась большая пробка из-за разлитого масла

По данным сервиса «Яндекс.Карты», утром 29 мая на автодороге А-147 в районе 53-го км в сторону Туапсе образовался затор протяженностью около 4 км. Также фиксируется затор в сторону Джубги — длина пробки превышает 3 км. На Новороссийском шоссе в среднем ряду зафиксировано ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пользователи социальных сетей сообщают о разливе предположительно дизельного топлива на проезжей части Агойского перевала. Судя по опубликованным видеозаписям, движение осложнено: грузовые автомобили с трудом преодолевают скользкий участок. На месте, как утверждается, работают сотрудники ДПС.

Как позже сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, на участке автодороги Джубга — Сочи, недалеко от поселка Агой, на дорожное полотно оказалось разлито машинное масло. Движение на данном участке дороге затруднено. Специализированные службы принимают меры к устранению последствий происшествия, о восстановлении движения сообщат отдельно.

Вячеслав Рыжков