На Кубани возбуждено дело из-за незаконной добычи осетров и севрюги

Следственный отдел по Приморско-Ахтарскому району СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении восьми местных жителей. Подозреваемым инкриминируется незаконная добыча, хранение и транспортировка особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю

По данным следствия, в апреле 2024 года подозреваемые, находясь в акватории Азовского моря вблизи хутора Морозовский Приморско-Ахтарского района, занимались промышленным рыболовством с использованием моторной лодки. Не имея соответствующего разрешения, они выловили 22 экземпляра русского осетра и 10 экземпляров севрюги, которые относятся к особо ценным водным биологическим ресурсам.

После вылова браконьеры доставили рыбу на берег и поместили в автомобиль для хранения. Дальнейшие противоправные действия были пресечены правоохранительными органами.

Сейчас следователи проводят комплекс необходимых действий для сбора и закрепления доказательной базы по данному уголовному делу.

Алина Зорина