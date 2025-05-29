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Чистая прибыль «Магнита» достигла 1,35 млрд рублей в I квартале 2025 года

Краснодарская компания ПАО «Магнит» получила чистую прибыль 1,35 млрд руб. в первом квартале 2025 года по российским стандартам бухучета, что практически соответствует показателю аналогичного периода прошлого года — 1,34 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте организации.

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

Выручка предприятия за январь—март достигла 103 млн руб., доход от продаж составил 43 млн руб., дополнительные поступления — 7 млн руб. Себестоимость реализации товаров увеличилась с 16 млн до 16,9 млн руб. за год. Административные затраты общества в отчетном периоде выросли со 101,3 млн до 129,3 млн руб.

Согласно информации системы СПАРК-Интерфакс, ПАО «Магнит» было создано в 2003 году в Краснодаре. Главным направлением деятельности является аренда и управление собственной или арендуемой коммерческой недвижимостью. Руководителем предприятия указан Евгений Случевский.

На конец декабря 2024 года торговая сеть включала 31,5 тыс. точек продаж в 4,6 тыс. городов и поселков России и Узбекистана.

По результатам всего 2024 года ретейлер зафиксировал чистую прибыль 63,7 млрд руб., что на 35% меньше уровня 2023 года с показателем 98,3 млрд руб.

23 мая 2025 года совет директоров краснодарского ПАО «Магнит» принял решение не рекомендовать выплату дивидендов держателям обыкновенных именных акций за отчетный 2024 год.

Анна Гречко

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