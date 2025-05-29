Строительство Юго-Западного обхода Краснодара планируют завершить к 2031 году

Государственная компания «Автодор» намерена завершить строительство Юго-Западного обхода Краснодара к 2031 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы, подготовленные к открывшемуся в Сочи Форуму дорожных инициатив. Проект представляет собой продолжение Южного обхода и должен замкнуть транспортное кольцо вокруг краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Протяженность нового участка составит 13,6 км, категория дороги — IБ, движение по четырем полосам планируется открыть в 2030 году. По расчетам компании, в 2035 году прогнозируемая интенсивность движения на участке составит до 14,8 тыс. автомобилей в сутки.

Юго-Западный обход рассчитан на перераспределение транзитного потока с направлением от республик Северного Кавказа и Ставрополья в сторону Крыма. Новая дорога соединит федеральную трассу М-4 «Дон», автодорогу А-146 Краснодар–Верхнебаканский и трассу А-289, что должно снизить нагрузку на уличную сеть Краснодара.

Вячеслав Рыжков