Замминистра природных ресурсов Кубани заключили под стражу на 2 месяца

Суд избрал меру пресечения в отношении замминистра природных ресурсов Краснодарского края. Его заключили под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Первомайским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Александра Каинова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», – говорится в публикации.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Фигурант проведет под стражей два месяца.

«Ъ-Кубань» сообщал, что Александра Каинова подозревают в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что он предложил за 4 млн руб. содействие в смягчении приговора, вступившего в законную силу.

Вячеслав Рыжков