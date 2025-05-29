Крымчанина осудили на 20 лет за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил 59-летнего жителя Джанкоя к 20 годам колонии строгого режима за передачу украинским спецслужбам сведений о расположении военных складов России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что в 2022 году мужчина установил связь с представителем Службы безопасности Украины. Его вербовка произошла ранее во время поездки на Украину.

По указанию кураторов из СБУ осужденный собирал информацию о дислокации складов Минобороны РФ и Росгвардии в Джанкое и Красноперекопском районе. Через мессенджер он отправлял украинским спецслужбам скриншоты геолокаций с отмеченными участками расположения складов.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев, а также штраф в размере 300 тыс. руб.

Алина Зорина