Главные новости за 29 мая. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области растет интерес к работе с гибридным графиком. Так, 14% респондентов считают гибридный график одним из главных показателей «идеальной работы». Еще 15% опрошенных готовы остаться в компании, где их не все устраивает, если им предложат работать по такому графику.

Сотрудники ФСБ и полиции задержали на Дону Ахмеда Абусупьянова. Он подозревается в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (признано экстремистским и запрещено в России). Именно Ахмед Абусупьянов в июне прошлого года вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО-1. В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации и о хулиганстве по факту нападения на человека (ч. 2 ст. 282.2; ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Партия «Новые люди» не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Ростовской области. «Мы решили сосредоточиться на выборах местного уровня», — отметили в партии.

Между Ростовом и Краснодаром пройдет забег более чем в 360 километров. В ультрамарафоне Inter city trail 360 примут участие восемь спортсменов. Старт мероприятия 30 мая в 19:00. Финишировать спортсмены должны 1 июня в 09:00.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» покинули сразу двое игроков и тренер вратарей Бранка Йованович.

Обвинительный приговор вынесли в отношении экс - командира отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Аксайскому району. Сергей Селиванов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК России «Получение взятки», и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 765 тыс. руб. с лишением специального звания.

Комитет донского парламента по законодательству одобрил проект постановления о назначении выборов губернатора. Голосование пройдет 14 сентября 2025 года.