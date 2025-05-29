Ростовчане примут участие в забеге на 360 километров до Краснодара

Между Ростовом и Краснодаром пройдет забег более чем в 360 километров. В ультрамарафоне Inter city trail 360 примут участие восемь спортсменов. Информация об этом появилась в telegram-канале «Бегограм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова Фото: пресс-служба администрации Ростова

Из сообщения следует, что маршрут из Ростова в Краснодар поделен на отрезки. Восемь бегунов разделятся на пары и пройдут всю дистанцию, периодически меняя друг друга. Участников, которые прошли свой этап, на машине доставят до следующей точки. За двое суток без сна каждый атлет пробежит в среднем 90 км.

Старт мероприятия 30 мая в 19:00. Финишировать спортсмены должны 1 июня в 09:00.

Мария Хоперская