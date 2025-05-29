В Ростовской области одобрили назначение выборов губернатора

Комитет донского парламента по законодательству одобрил проект постановления о назначении выборов губернатора. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона. Голосование пройдет 14 сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, такое решение принимается не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. «В соответствии с федеральным законом днем голосования на выборах является второе воскресенье сентября года, в которое истекает срок полномочий губернатора. Таким образом, выборы должны быть назначены на 14 сентября этого года», — отметили в Законодательном собрании.

«Ъ-Ростов» сообщал ранее, что партия «Новые люди» не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Ростовской области, в правлении решили сконцентрироваться на местных выборах.

Наталья Белоштейн